Квит хочет возобновить программу "Школьный автобус" и обеспечить учеников бесплатными учебниками

Программа «Школьный автобус» будет возобновлена.

Об этом заявил министр образования и науки Сергей Квит, сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров.

Он отметил, что год назад из-за войны были сокращены все государственные проекты. Сегодня первая программа, которую возобновят - «Школьный автобус». «Также планируем вернуть деньги на бесплатные учебники для всех учащихся», - сообщил Квит.

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Министр подчеркнул, что младшая школа должна находится возле дома школьника, а старшая - предоставлять качественное образование. Квит сообщил, что за 5-6 лет количество учеников уменьшилось на треть, а количество учителей осталось таким же. Экономически это нецелесообразно, поэтому школьную сеть надо сокращать считает Квит.

По его словам, если в каком-то районе закрывается школа, то в этом же районе должна открыться новая, с хорошим оборудованием, материальной базой, качественными учителями и транспортом, который сможет доставлять учеников из местностей, где школы были оптимизированы. «Просто закрывать школы, не делая ничего взамен - это не наш путь», - подчеркнул Квит. Министр также отметил, что на местах не обязательно строить новую школу - есть много школ, которые нужно доукомплектовать.