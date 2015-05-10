Одного из авторов фильма за "За двумя зайцами" Вадима Ильенко похоронят во вторник

В столице на 83-м году жизни скончался выдающийся украинский кинооператор и режиссер Вадим Ильенко. Лауреат премии имени Александра Довженко, он вошел в историю кинематографа как оператор-постановщик двух десятков картин, говорится в сюжете ТСН.19:30.

Самая известная его работа – культовая для многих поколений лента "За двумя зайцами".

Читайте такжеВ Украине сложились уникальные условия для восстановления кинопроизводства - КириленкоВадим Ильенко был старшим из трех братьев Ильенко, известных украинских кинематографистов. Умер он дома, в Киеве, после продолжительной болезни.

Прощание с Вадимом Герасимовичем начнется в столице в Доме кино во вторник, 12 мая, в 11:00 часов дня.