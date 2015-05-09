Умер кинематографист Вадим Ильенко, снявший "За двумя зайцами"

Об этом сообщил его племянник Филипп Ильенко в своем фейсбуке.

"Сегодня на восемьдесят четвертом году жизни отошел в лучший мир мой дядя, великий украинской кинематографист Вадим Герасимович Ильенко. Время и место прощания сообщим позже", - написал он.

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Вадим Герасимович Ильенко родился 3 июля 1932 года в Новомосковске. Окончил операторский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии. Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями. Член Национального союза кинематографистов Украины.

В 1961 году снял свою самую известную операторскую работу «За двумя зайцами».

Как режиссер поставил картины «Возвращение Вероники» (1963), «Зозуля с дипломом» (1971, в соавторстве).