В Украине переиздали Реймское Евангелие из библиотеки Ярослава Мудрого

Оригинальная книга, содержащая как кириллический, так и латинский текст, сейчас хранится в библиотеке имени Карнеги во французском городе Реймс.

В Украине прошли презентации факсимильного издания Реймского Евангелия – одного из древнейших памятников кириллической письменности Киевской Руси. Книгу из библиотеки князя Ярослава Мудрого увезла в 1051 году его дочь Анна Ярославна. По одной из исторических версий, Евангелие послужило ее приданым для брака с королем Франции Генрихом I, на нем принимали присягу короли Франции при вступлении на трон.

Книга, содержащая как кириллический, так и латинский текст, сейчас хранится в библиотеке имени Карнеги во французском городе Реймс. Доступ к Евангелию ограничен, но украинские ученые получили возможность несколько дней поработать с артефактом, чтобы убедиться в его достоверности – сохранившаяся часть кириллической книги не датирована и не подписана. Кроме того, попытка переиздать эту книгу в XIX веке оказалась не вполне удачной: копия содержала неточности, которые привели историков того времени к неверным научным выводам.

Украинские ученые подтвердили, что рукопись действительно относится ко временам Ярослава Мудрого. «Все выявленные в ней диалектные особенности подтверждаются такими же, зафиксированными в следующих украинских киевских и галицко-волынских памятниках ХI-XIV вв., а также материалами из украинских диалектов. Реймское Евангелие – древнерусская достопримечательность, переписанная (транслитерированная) киевлянином. Орфография рукописи не дает оснований вывести ее за пределы XI в.», - к таким выводам пришли исследователи.

Факсимильное издание выпустили в рамках проекта по возвращению в Украину культурного наследия, который реализует издательство «Горобець» совместно с Национальным заповедником «София Киевская» и Украинским культурным фондом. В рамках этого же проекта была издана другая древняя книга – «Венский Октоих».

Реймское Евангелие стало очередным шагом в восстановлении истории жизни дочери Ярослава Мудрого Анны, ставшей королевой Франции. Во французском городке Санлис под Парижем, в котором королева прожила значительное время и основала аббатство и церковь, действует Центр Анны Киевской, миссия которого – напомнить современным европейцам, что Киев являлся влиятельной частью Европы еще тысячу лет назад. Центр содержится на средства меценатов.

«Тысячу лет назад наши соотечественники уже были включены в европейский контекст. Мы восстанавливаем давние мосты, связывающие Украину и Европу. История Анны Киевской – один из самых важных и прочных таких мостов», - отметила Катерина Загорий, исполнительный директор Zagoriy Foundation и меценат Центра Анны Киевской.