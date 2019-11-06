Типы заданий и как будут оценивать ВНО-2020 – разъяснения

В правилах к каждому из тестов указанна структура теста, количество и тип заданий, приведена схема начисления баллов и количество баллов, которые можно получить за правильные задания теста. Также указано время на выполнение.

Украинский центр оценивания качества образования опубликовал перечень требований, критерии оценивания и виды заданий для каждого из предметов тестирования.

В правилах к каждому из тестов указанна структура теста, количество и тип заданий, приведена схема начисления баллов и количество баллов, которые можно получить за правильные задания теста. Также указано время на выполнение.

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Так, ВНО с украинского языка в 2020 году будет насчитывать 58 заданий с тремя частями: «Украинский язык» (33 задания), «Украинская литература» (24 задачи) и «высказывание» (одно задание открытой формы с развернутым ответом).

ВНО по математике 2020 года будет включать в себя 35 заданий: с выбором одного правильного ответа – 20 заданий, на установление соответствия – 4, открытая форма с коротким (8) и развернутым (3) ответом.

Тесты по истории Украины насчитывают 60 заданий разных форм в двух частях: «История Украины ХХ – начала ХХІ вв.» (30 заданий) и «История Украины от древнейших времен до конца XIX века» (30 заданий).

ВНО с английского, немецкого, французского, испанского языков – 59 заданий и из четырех частей: «Понимание речи на слух (аудирование)» (16 заданий), Чтение (22 задания), «Использование языка» (20 заданий) и Письмо (одно задание открытой формы с развернутым ответом).

Тест по биологии в 2020 году насчитывает 50 заданий: с выбором одного правильного ответа (38 заданий), на установление соответствия (8 заданий) и с выбором трех правильных ответов из трех групп предложенных вариантов ответов (4 задания).

Тест по географии – 54 задания: с выбором одного правильного ответа (36 заданий), на установление соответствия (6 заданий), открытой формы с коротким ответом (6 заданий) и с выбором трех правильных ответов из семи предложенных вариантов ответа (6 заданий).

ВНО по химии 2020 года будет включать 52 задания: с выбором одного правильного ответа (34 задания), на установление соответствия («логические пары») (4 задания), открытой формы с кратким ответом (14 заданий).