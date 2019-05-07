Каннский кинофестиваль-2019: какие фильмы представит Украина

72-й Каннский международный кинофестиваль пройдет с 14 по 25 мая.

На 72-м Каннском международном кинофестивале, который начнется 14 мая, пройдут мировые премьеры двух включенных в конкурс украинских фильмов - "Домой" Наримана Алиева и Анна Декеля Беренсона.

Лента "Домой" крымскотатарского режиссера Наримана Алиева вошла в программу "Особый взгляд". Мировая премьера фильма "Домой" в Каннах состоится 22 мая, пишет "Новое время".

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Полнометражный дебют Алиева рассказывает историю крымского татарина Мустафы. Двое его сыновей уехали в Киев после аннексии Крыма. Погибает его старший сын Назим, и отец отправляется в столицу, чтобы вернуть младшего сына Алима домой, а старшего похоронить в Крыму, согласно мусульманским традициям. Главные роли сыграли Ахтем Сеитаблаев и Ремзи Билялов.

Картина Декеля Беренсона "Анна", созданную в копродукции Украины, Израиля и Великобритании, отобрана в программу короткометражных фильмов. Мировая премьера "Анны" пройдет на фестивале 23 мая.

Короткометражный игровой фильм "Анна", созданный Украиной, Великобританией и Израилем, рассказывает историю одинокой матери среднего возраста, которая живет на охваченном войной востоке Украины и отчаянно жаждет перемен.

Также в фестивале в Каннах примет участие еще один украинский проект. Ранее в программу Cinefondation Residence был приглашен сценарист и режиссер Дмитрий Сухолиткий-Собчук с проектом фильма "Памфир".

Как сообщал УНИАН, 72-й Каннский международный кинофестиваль пройдет с 14 по 25 мая. Украинский павильон будет работать под номером 102, с традиционным слоганом #UkraineIsYourDestination.