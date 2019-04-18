Украинский фильм про Крым включен в программу Каннского кинофестиваля

По сюжету отец и сын везут из Киева тело старшего сына и брата, чтобы похоронить его дома, в Крыму.

Сегодня, 18 апреля, Каннский кинофестиваль объявил конкурсную программу Каннского кинофестиваля - «Особый взгляд», куда попал фильм украинского режиссера Наримана Алиева и продюсера Владимира Яценко «Домой».

Об этом сообщает НВ.

По сюжету отец (Ахтем Сеитаблаев) и сын везут из Киева тело старшего сына и брата, чтобы похоронить его дома, в Крыму. Современные украинские реалии проходят лейтмотивом через истории героев фильма. В центре сюжета - конфликт поколений и их понимание слова «дом». Сценарий к фильму писали Нариман Алиев и режиссер Марыся Никитюк.

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Особый взгляд - это вторая по значимости премия Каннского кинофестиваля после основной конкурсной программы. В этом году главой жюри «Особого взгляда» является режиссер Надин Лабаки (Капернаум). В прошлом году в ней же был представлен фильм «Донбасс» украинского режиссера Сергея Лозницы, которые получил «Приз за лучшую режиссуру».

Примечательно, что до фильма «Домой» Украину на Каннском фестивале представляли только фильмы Сергея Лозницы, созданные в ко-продукции. Это «Счастье мое» (2010), «В тумане» (2012), «Кроткая» (2017) и «Донбасс» (2018). С 2001 года Сергей Лозница вместе с семьей живет в Германии.

«Домой» - это дебют Наримана Алиева в полнометражном кино. Сам режиссер известен по трилогии «Крымские истории»: «Вернуться с рассветом» (2013), «Тебя люблю» (2014) и «Без тебя» (2015). Фильм «Без тебя» получил положительные отзывы на Берлинале в 2015 году.