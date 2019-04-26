Танцы на пилоне и падение в глиняную пещеру: известная британская певица сняла клип в Киеве (видео)

FKA twigs танцует на пилоне в клипе Cellophane, снятом в Киеве.

Британская певица FKA Twigs для песни Cellophane презентовала клип, который был снят в Киеве продакшн-студией Radioaktive Film, известная по своим работам для звезд музыки, к примеру, Coldplay и Carnage&Steve Aoki, а также рекламными роликами для мировых брендов.

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Клип доступен в YouTube на канале певицы. «Когда я написала Cellophane больше года назад, мне сразу пришло в голову визуальное сопровождение, я знала, что должна научиться танцевать на пилоне, и вот я это сделала», - написала FKA Twigs в Facebook.

Съемки проходили в киевском павильоне в декабре 2018 года. Художником-постановщиком видео стал Владимир Радлинский из Radioaktive Film, пишет The Village.

«На декорацию для первой сцены видео потратили 500 метров ткани. А пилон привезли из Лондона, хотя впоследствии использовали украинский - он оказался лучше», - рассказала исполнительный продюсер Radioaktive Film Катя Галицкая.

По сюжету, в конце клипа певица проваливается в глиняную пещеру.

«432 килограмма красной глины пошли на создание пещеры. Внутри декорации с пещерой проложили специальную систему обогрева: холодно, а актриса же раздета», - добавила она.

Талия Дебретт Барнетт (FKA Twigs) - британская певица и танцовщица из Лондона. Дебютный альбом певицы LP1 вышел в 2014 году.

Как сообщал УНИАН, ранее победительница песенного конкурса Евровидение 2018 года израильская певица Нетта Барзилай показала клип, который сняла в Киеве.