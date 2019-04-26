"Исчез с деньгами": Лобода угодила в неприятности в Прибалтике
Выступающая в России украинская певица Светлана Лобода стала жертвой мошенника.
Как рассказала она в своем Instagram, организатор ее концертов в Прибалтике сбежал, забрав все деньги. Артистка отметила, что она была вынуждена выступать в Риге и Таллине бесплатно, так как "самым важным является петь для моего зрителя".
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"Никто и не догадывался, что эти концерты я и моя команда работали абсолютно бесплатно, потому, что организатор, на момент нашего приезда в Латвию, просто исчез с деньгами", - написала Лобода.
Но на этом, по словам артистки, неприятности не закончились. "Прилетев в Вильнюс, мы обнаружили, что мы не можем выйти на сцену, потому, что сцены попросту нет. Организатор не оплатил площадку, ни свет, ни звук. У нас отсутствует технический райдер, без которого проведение концерта невозможно", - отметила она.
Певица добавила, что готова была петь на улице, но им не позволила администрация города. Все оставшиеся концерты в туре Лобода была вынуждена отменить.
Дорогие друзья, у меня для вас сегодня не очень хорошие новости. Как вы знаете, последние дни мы находились в туре по Прибалтике, у нас состоялось 2 концерта в Риге и Таллинне, оба города встречали нас абсолютными аншлагами и мы были счастливы петь для вас. Никто и не догадывался, что эти концерты я и моя команда работали абсолютно бесплатно, потому, что организатор , на момент нашего приезда в Латвию, просто исчез с деньгами. . Но мы приняли решение выступать на всех площадках обозначенных в туре, потому, что для меня самым важным является петь для моего зрителя. Но сегодня, прилетев в Вильнюс, мы обнаружили, что мы не можем выйти на сцену, потому , что сцены попросту нет. Организатор не оплатил площадку , ни свет , ни звук . У нас отсутствует технический райдер , без которого проведение концерта невозможно. Я готова была выйти на улицу и петь для вас без оборудования, но администрация города не позволила нам проведение подобного мероприятия. В связи с этим , мы просто вынуждены отменить оставшиеся концерты в Литве, сегодня Вильнюс, 27го апреля Клайпеда. Концерт в Калининграде мы всеми силами пытаемся сохранить. Я со своей стороны гарантирую, что мы приложим все усилия, чтобы организатор концертов понёс уголовное наказание. Спасибо за понимание. И я надеюсь , что в скором времени мы обязательно увидимся! Ваша Lo🙏 #Tour#Прибалтика 🕊 п.с. Уважаемые артисты , будьте осторожны и никогда не работайте с этим человеком - имя организатора -Теймураз Топчиашвили!!
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