"Шикарный поворот!": как Лобода, Полякова, Потап и другие украинские звезды поздравили Зеленского (фото, видео)
Звезды украинского шоу-бизнеса поздравляют Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины.
Одними из первых Зеленского с победой поздравили актриса "95 квартала" и его сценическая жена Елена Кравец, а также эпатажные блондинки Светлана Вольнова и Оля Полякова.
: Вербное воскресенье , католическая Пасха и светлый день Выборов. Старое уходит , новое заявляет о себе в полную силу .. Безусловно чуда не будет , и волшебной палочки у Зеленского нет . Поэтому обольщаться не стоит , но надежда есть. Давайте договоримся, что всегда будем поддерживать друг друга и верить в лучшее, без ненависти друг к другу , уважая выбор каждого из нас. Нам сейчас как никогда нужно единение. только тогда мы сильны#светланавольнова #зе #зеленский #победа
Присоединилась к поздравлениям и певица Наталья Могилевская, с которой Зеленский больше 10 лет назад участвовал в проекте "Танцы со звездами".
Актер Сергей Сивохо довольно красноречиво обозначил свою реакцию на победу коллеги по цеху проекта "Лига смеха" Владимира Зеленского.
Еще один тренер "Лихи смеха" рэпер Потап также не скрывал своей радости из-за победы "Зе!Кандидата".
Вітаємо @zelenskiy_official! 🇺🇦🤩🥰 Удачи!🙏 #президент #зеленский #зекоманда #зе #украина #95квартал #потапинастя #потапинастякаменских #потап #настя #настякаменских #каменских #золотыекиты #птп #nk #nastyakamenskich #kamenskux #realpotap #ptp #potapinastya #potupinastya
Присоединились к поздравлениям шоумен и телеведущий Александр Скичко, продюсер певицы Светланы Лободы и певица Камалия.
Однажды на Банковой 😂. А если серьёзно, то результаты сегодняшних выборов, говорят об одном - украинской политике нужна перезагрузка! Украине нужны новые лица! За 4 месяца (как он сам сказал) @zelenskiy_official создал команду, которая обошла нынешнего президента (человека который более 20 лет в политике) с предварительным результатом 74% на 24%! Владимир Александрович, не подведи страну! Верим в тебя! Пускай все получиться! Верим в лучшее для Украины! #выборы2019
Нателла Крапивина: "Как же это круто, когда у страны молодой, талантливый и переспективный президент! Поздравляю, страну! А Владимиру Зеленскому желаю сил и мудрости! И не терять чувство юмора!".
Светлана Лобода: "Шикарный поворот! Владимир, мы в Вас верим".
Ранее УНИАН рассказал, как сходили на выборы Винник, Потап, Джамала и другие украинские звезды.