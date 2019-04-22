"Шикарный поворот!": как Лобода, Полякова, Потап и другие украинские звезды поздравили Зеленского (фото, видео)

Звезды украинского шоу-бизнеса поздравляют Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины.

Одними из первых Зеленского с победой поздравили актриса "95 квартала" и его сценическая жена Елена Кравец, а также эпатажные блондинки Светлана Вольнова и Оля Полякова.

Присоединилась к поздравлениям и певица Наталья Могилевская, с которой Зеленский больше 10 лет назад участвовал в проекте "Танцы со звездами".

Актер Сергей Сивохо довольно красноречиво обозначил свою реакцию на победу коллеги по цеху проекта "Лига смеха" Владимира Зеленского.

Еще один тренер "Лихи смеха" рэпер Потап также не скрывал своей радости из-за победы "Зе!Кандидата".

Присоединились к поздравлениям шоумен и телеведущий Александр Скичко, продюсер певицы Светланы Лободы и певица Камалия.

Нателла Крапивина: "Как же это круто, когда у страны молодой, талантливый и переспективный президент! Поздравляю, страну! А Владимиру Зеленскому желаю сил и мудрости! И не терять чувство юмора!".

Светлана Лобода: "Шикарный поворот! Владимир, мы в Вас верим".

Ранее УНИАН рассказал, как сходили на выборы Винник, Потап, Джамала и другие украинские звезды.