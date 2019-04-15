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Алле Пугачевой - 70: интересные факты о творчестве Примадонны, которых вы не знали (видео)

10:00, 15 апреля 2019
Общество
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Она была и остается любимицей многих поколений. Ее песни знают на память, поют и перепевают. Например, как это сделал Егор Крид в 2018 году с песней "Миллион алых роз".

Всего в репертуаре Пугачевой - более 500 песен. Исполняла их певица на русском, английском, немецком, французском, иврите, венгерском, финском языках. Так, например, по-фински зазвучала песня "Я так хочу, чтоб лето не кончалось".

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Кроме стран СССР, альбомы Аллы Пугачевой выпускались в Японии, Корее, Швеции, Финляндии, Германии. Общий тираж дисков Примадонны превысил 250 млн экземпляров. Кроме общей любви дома, певица получила признание за рубежом. В 1975 году она произвела фурор на международном фестивале "Золотой Орфей". У Пугачевой есть совместный альбом с немецким вокалистом - Удо Линденбергом. Также она выступала вместе со шведским трио "Херрейс".

В 2009 году Примадонна официально объявила, что покидает сцену. Ровно через 10 лет Алла Борисовна анонсировала концерт в честь своего 70-летия.

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