Песню Егора Крида удалили с Youtube за плагиат

Видеохостинг Youtube удалил клип на песню Егора Крида «Папина дочка» из-за жалобы на нарушение авторских прав. До момента удаления ролик собрал около 45 миллионов просмотров, сообщает TJournal.

Егора Крида в плагиате обвиняет лейбл Young Starz Music и его битмейкер Алексей Вдовиченко. Он заявляет, что аранжировка песни идентична его композиции «Remembering Kate», права на которую можно купить через сервис Soundclick.

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Представители Young Starz Music подготовили заявление в суд с требованием компенсировать ущерб в размере 4 миллионов рублей. Пресс-служба BlackStar, комментирую обвинения, заявила, что это «не первый подобный случай».

Отметим, что Егор Крид - один из самых популярных русскоязычных исполнителей. Певец сотрудничает с лейблом Black Star.

Как сообщал УНИАН, ранее государственная пограничная служба запретила въезд в Украину на три года гражданке РФ Кристине Саркисян - артистке из Black Star, которая выступает под псевдонимом KristinaSi.