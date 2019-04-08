В Москве прощаются со звездой фильма "Особенности национальной охоты" Алексеем Булдаковым (фото)

Прощаться с любимым актером идут поклонники, несут цветы.

Сегодня в московском Доме кино проходит прощание с Алексеем Булдаковым. Актера не стало 3 апреля - его тело нашли в гостинице Улан-Батора. Несмотря на почтенный возраст, Булдаков продолжал работать, он не представлял жизни без театра и кино. Ушел артист тихо, - во время сна. Оторвался тромб. Тело Алексея Булдакова обнаружили лишь утром, медики констатировали мгновенную смерть.

Прощаться с любимым актером идут поклонники, несут цветы. В зале, где стоит гроб с телом, играют композиции в исполнении актера, на большом экране воспроизводятся кадры фильмов с участием артиста, пишет "СтарХит".

«Он всегда старался быть очень порядочным и глубоким человеком, который мог сыграть любые роли нашей замечательной классики, но сыграл легендарного генерала, которого мы знаем, помним, будем любим и вспоминать», - сказал один из коллег Булдакова.

Проводить Булдакова в последний путь пришли актеры Сергей Маховиков, Владимир Долинский, Всеволод Шиловский, Анна Казючиц, Наталья Хорохорина, телеведущий Леонид Якубович, председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям московского парламента Евгений Герасимов, режиссер Борис Афроимович.

Как сообщал УНИАН, актер Алексей Булдаков, исполнитель главной роли в фильме "Особенности национальной охоты", скончался в возрасте 68 лет.