цей матеріал доступний українською

Ани Лорак опозорилась с выбором платья (фото)

15:06, 20 марта 2019
Общество
456 0
Артистка выбрала не совсем удачный кадр, ведь кажется, что она располнела / фото instagram.com/anilorak

Читайте такжеЭкс-"виагра" озадачила сеть огромной грудью в леопардовом бикини (фото)

На своей странице в Instagram исполнительница опубликовала фото, на котором она позирует в достаточно неординарном образе. "Танцуй, пой, дыши!" - подписала снимок артистка. 

В кадре Ани Лорак предстала танцующей в серебристом мини-платье, расшитом бахромой с блестками. 

"Платье странное", "Непривычный наряд", "Ты совсем ненатуральная", - пишут в комментариях под фото.

Ранее опальная украинская певица Светлана Лобода в откровенном наряде показала, как разминается перед выходом на сцену, и "засветила" соски

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #фото#Ани Лорак