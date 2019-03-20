Ани Лорак опозорилась с выбором платья (фото)
15:06, 20 марта 2019Общество
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Как можно увидеть на снимке, певица выбрала неудачный фасон платья.
Артистка выбрала не совсем удачный кадр, ведь кажется, что она располнела / фото instagram.com/anilorak
Опальная украинская певица Ани Лорак удивила сеть странным нарядом.
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На своей странице в Instagram исполнительница опубликовала фото, на котором она позирует в достаточно неординарном образе. "Танцуй, пой, дыши!" - подписала снимок артистка.
В кадре Ани Лорак предстала танцующей в серебристом мини-платье, расшитом бахромой с блестками.
"Платье странное", "Непривычный наряд", "Ты совсем ненатуральная", - пишут в комментариях под фото.
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