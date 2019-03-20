Ани Лорак опозорилась с выбором платья (фото)

Как можно увидеть на снимке, певица выбрала неудачный фасон платья.

Опальная украинская певица Ани Лорак удивила сеть странным нарядом.

Читайте такжеЭкс-"виагра" озадачила сеть огромной грудью в леопардовом бикини (фото)

На своей странице в Instagram исполнительница опубликовала фото, на котором она позирует в достаточно неординарном образе. "Танцуй, пой, дыши!" - подписала снимок артистка.

В кадре Ани Лорак предстала танцующей в серебристом мини-платье, расшитом бахромой с блестками.

"Платье странное", "Непривычный наряд", "Ты совсем ненатуральная", - пишут в комментариях под фото.

Ранее опальная украинская певица Светлана Лобода в откровенном наряде показала, как разминается перед выходом на сцену, и "засветила" соски.