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Тина Кароль сверкнула бюстом в полупрозрачном платье (фото)

08:55, 15 марта 2019
Общество
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Тина Кароль предстала в новом образе / фото instagram.com/tina_karol/

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Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она появилась в черном прозрачном мини-платье, которое выгодно выделило ее пышную грудь. 

Дополнила образ поп-дива помадой винного цвета и уклада волосы волнами, что предало образу ещё больше романтичности.

Поклонники оценили новый кадр с Тиной Кароль и написали массу позитивных комментариев.

Ранее опальную украинскую певицу Ани Лорак, которая переехала в Россию, раскритиковали за новое фото в образе царицы Клеопатры.

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Теги: #фото#Тина Кароль