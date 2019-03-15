Тина Кароль сверкнула бюстом в полупрозрачном платье (фото)

Исполнительница не перестает удивлять своих фанов, публикуя свои фото.

Известная украинская певица Тина Кароль восхитила сеть новым фото.

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Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она появилась в черном прозрачном мини-платье, которое выгодно выделило ее пышную грудь.

Дополнила образ поп-дива помадой винного цвета и уклада волосы волнами, что предало образу ещё больше романтичности.

Поклонники оценили новый кадр с Тиной Кароль и написали массу позитивных комментариев.

Ранее опальную украинскую певицу Ани Лорак, которая переехала в Россию, раскритиковали за новое фото в образе царицы Клеопатры.