В Москве прощаются со звездой фильма "Кавказская пленница" (видео)

В Москве провожают в последний путь актера Владимира Этуша.

Во вторник, 12 марта, коллеги и друзья пришли в Театр имени Вахтангова в Москве, чтобы проводить в последний путь актера Владимира Этуша.

Прощание с артистом началось 12 марта около 10 часов утра (по мск - Ред.) в Театре имени Вахтангова, оно продлится до 12:30, пишет "СтарХит".

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После траурной церемонии на Троекуровском кладбище пройдет кремация тела актера. Похороны состоятся 13 марта на Новодевичьем кладбище в Москве.

Перед театром, где служил Владимир Абрамович, установлен его большой портрет. С момента известия о смерти актера поклонники не переставая несут к нему цветы. Сейчас их огромное количество. В фойе Театра имени Вахтангова работает выставка, посвященная Владимиру Этушу. Она будет открыта минимум девять дней.

Как сообщалось знаменитый актер, народный артист СССР Владимир Этуш умер 9 марта в возрасте 96 лет.

Наибольшую известность ему принесли роли в фильмах «Кавказская пленница», «12 стульев», «Иван Васильевич меняет профессию», «Старая, старая сказка», «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил», "Буратино".