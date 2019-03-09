Умер легендарный Владимир Этуш (видео)

Народный артист СССР Владимир Этуш скончался на 97-м году в Москве.

Знаменитый актер, народный артист СССР Владимир Этуш умер в возрасте 96 лет.

О смерти актера сообщил ТАСС со ссылкой на директора Театра им. Вахтангова Кирилла Крока.

"Владимир Абрамович скончался сегодня в 12:30 в больнице, куда его отвезли накануне, в пятницу, 8 марта", - рассказал Крок.

Как сообщает Telegram-канал Mash, Владимира Этуша похоронят на Новодевичьем кладбище, в аллее актеров Театра им. Вахтагнова. Гражданская панихида пройдет в самом театре. Об этом сообщила дочь актера Раиса Этуш.

В последнее время у актера были проблемы с сердцем и много "старческих болячек". Этуш скончался в больнице. Отвезли его туда вчера из-за ухудшившегося состояния.

Владимир Этуш — актер театра и кино, обладатель ордена Красной Звезды, ордена Отечественной войны I степени, «За заслуги перед Отечеством», ордена Александра Невского, премии «Золотая маска».

Наибольшую известность ему принесли роли в фильмах «Кавказская пленница», «12 стульев», «Иван Васильевич меняет профессию», «Старая, старая сказка», «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил», "Буратино".