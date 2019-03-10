Солистка группы KAZKA объяснила причину неудачного выступления в нацотборе на Евровидение

После не очень удачного выступления в нацотборе на Евровидение на артистов рухнул шквал критики из-за несовершенного пения.

Популярная группа KAZKA, который в этом году занял третье место в нацотборе на Евровидение 2019, прокомментировали свою неудачу.

После не слишком удачного выступления в нацотборе на артистов рухнул шквал критики за несовершенный пение, а Джамала даже предложила уроки вокала, говорится в программе "Светская жизнь", передает ТСН.

"Да, Джамала предложила занятия вокалом и мы рздивляємося наши графики. Поскольку у нас сейчас європейскткий тур, то немножко трудно. Нет времени вообще, но я начала заниматься сольфеджио. Теперь я больше буду изучать теорию. Мы будем больше заниматься именно интонирования, именно техникой пения", - отметила солистка группы Александра Зарицкая.

Также вокалистка отметила, что критика о том что она пела мимо нот не совсем правильная. Причина, по ее словам, в волнении.

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"Я бы не сказала, что там было мимо, больше было проблем именно с волнением, поэтому голос казался неуверенным и от волнения он колебался в интонировании. Но это все опыт и я думаю, что в следующем году, я точно не буду говорить, но мы хотели еще раз попробовать. Это не 100%, но мы бы хотели представлять Украину. И я сделаю все для того, чтобы звучать идеально", - заявила певица.

Также музыканты прокомментировали слухи относительно того, что решено было, что KAZKA поедет на "Евровидение", Юрий Никитин продюсер, везде, где мог, решил, даже европейское турне, в котором они сейчас находятся как промо перед конкурсом. Однако что-то пошло не так.

"Мы не были уверены, но мы этого очень хотели. Мы расстроены, что не едем, но ничего страшного, это не конец жизни", - отметила певица.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля глава Национальной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания сообщил, что Украина не будет принимать участия в Евровидении.

Ранее общественный вещатель (НСТУ) и певица MARUV, которая победила в конкурсном отборе, не смогли договориться о ее участии в Евровидении 2019. 26 февраля, финалист национального отбора на Евровидение 2019 группа Freedom Jazz отказалась представлять Украину на международном песенном конкурсе после предложения НСТУ. Позже стало известно, что и группа KAZKA также отказался от участия в конкурсе.