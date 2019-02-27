Украина не будет принимать участие в Евровидении-2019

Общественный вещатель считает нужным начать общественный диалог в формате ток-шоу, форумов и обсуждений с участием ведущих экспертов сферы для формулировки позиции украинского общества относительно этой проблемы.

Национальная общественная телерадиокомпания Украины отказывается от участия в Международном песенном конкурсе Евровидение-2019.

Об этом говорится в сообщении регулятора. Отмечается, что победителем Национального отбора на нынешнее Евровидение стала певица MARUV. Однако после проведенных переговоров MARUV отказалась подписывать договор.

"Альтернативным способом определения представителя от Украины на Евровидение-2019 правила признают его непосредственное назначение вещателем. То есть Общественный вещатель мог бы выбрать любого исполнителя не из числа участников Национального отбора. Однако от такой альтернативы Общественный вещатель отказывается, ведь с уважением относится к выбору зрителей в Национальном отборе. Поэтому в ситуации неподписания договора об участии в Евровидении с победителем телерадиокомпания поочередно обратилась к финалистам, занявшим второе и третье место по результатам Национального отбора", - говорится в сообщении.

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Группы Freedom Jazz и Kazka также отказались от участия в Евровидении-2019.

В телерадиокомпании добавили, что Национальный отбор-2019 обнаружил и привлек внимание нашего общества к системной проблемы музыкальной индустрии в Украине: связей артистов с шоу-бизнесом на территории государства-агрессора, которые и на 5-м году военного конфликта все еще остаются очень тесными.

"Для части общества этот факт приемлем, в другой части вызывает возмущение и неприятие. В сложившейся ситуации, соблюдая закон об Общественном вещании, а также в условиях чрезмерной политизации ходе национального отбора Общественный вещатель решил отказаться от участия в Международном песенном конкурсе Евровидение-2019", - говорится в сообщении.

Общественный вещатель считает нужным начать общественный диалог в формате ток-шоу, форумов и обсуждений с участием ведущих экспертов сферы для формулировки позиции украинского общества относительно этой проблемы, а также выработка предложений к проекту закона Украины, который мог бы урегулировать ситуацию с сотрудничеством украинских артистов с государством-агрессором на будущее.