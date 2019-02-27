"Это полная ж*па": судья Нацотбора на Евровидение прокомментировал ситуацию, которая сложилась вокруг конкурса

Судья национального отбора на Евровидение-2019 Евгений Филатов рассказал о своих выступлениях в РФ.

Cудья Нацотбора на Евровидение-2019 Евгений Филатов (The Maneken) на странице в Instagram прокомментировал ситуацию, которая сложилась вокруг конкурса.

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Композитору и саунд-продюсеру групп ONUKA и The Elephants припомнили концерт в России. Выступление состоялось в 2016 году в городе Краснодар. Филатов ответил на обвинения и подчеркнул, что три года назад полностью отказался от гастрольной деятельности на территории РФ.

"Bang! Меня, как музыкального эксперта, пригласили выбрать участника от Украины в Нацотборе на конкурс Евровидение 2019. За последние дни я получил десятки звонков и писем с просьбой прокомментировать свой выбор, но, согласитесь, все уже сказано. В своей оценке, как и в честности голосования зрителей, я решительно уверен, а все, что происходит сейчас в контексте конкурса, прошу прощения за тавтологию мысли, но это - полная ж*па. В последние дни на некоторых сайтах появились обсуждения выступления The Maneken в Краснодаре в 2016 году. Да, оно было и мы этого не скрывали. В этом ключе мне хотелось бы напомнить, наша группа была создана в 2007 году, и в нее входили музыканты из России и Украины. Три года назад мы отказались полностью от гастрольной деятельности на территории РФ. Нацотбор в 2019-м вызвал немало громких обсуждений острых в обществе вопросов, а вместе с тем и спекуляций. Логичный вопрос - с каких пор песенный конкурс стал самой важной темой в Украине?", - написал музыкант.

Как сообщал УНИАН, ранее у Джамаллы прокомментировали ее выступления в России. Победительница Евровидения-2016 встретила Новый 2015 год на вечеринке в Сочи.