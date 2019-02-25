У Джамалы прокомментировали ее выступления в РФ в 2014 году

Джамала действительно выступала в Сочи 31-го декабря 2014-го года, но, по словам пиар-директора, это было ее последнее выступление на территории России.

После того, как вокруг победительницы нацотбора на Евровидение 2019 MARUV разгорелся скандал из-за ее запланированных концертов в России, в сети нашли фото с новогоднего корпоратива в Сочи 2014-го года с участием Джамалы.

Певице, которая привезла в Украину победу на евроконкурсе в 2016-м году, говорят об этих выступлениях как о "предательстве", из-за которого она якобы не имеет права спрашивать у конкурсантов "Чей Крым?". ТаблоID обратился за комментарием к пиар-директору Джамалы, Денису Козловскому.

"К нам уже неоднократно обращались за комментариями по этому поводу. Я лично комментировал это еще 2 года назад", - отметил он.

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"Джамала дважды выступала в России в 2014 году, один раз в Москве и один раз в Сочи. У нас внутри команды была дискуссия - что нам делать с уже подтвержденными концертами: отменять, сославшись на условия, что изменились обстоятельства, или выполнить обязательства перед организаторами", - рассказал представитель Джамалы.

"Джамала считала, что это форс-мажор, и мы должны отказаться. Менеджмент, и я в том числе, считали, что мы должны выполнить обязательства, потому что ни организаторы, ни заказчики, ни слушатели не виноваты в происходящем", - отметил Козловский.

"В результате было принято решение отработать подтвержденные концерты и новые предложения не принимать. Это и были наши последние выступления в РФ. После 31-го декабря 2014-го года Джамала не давала ни публичных, ни частных концертов и не принимала участия в фестивалях на территории России", - подытожил Денис.

Как сообщалось, 23 февраля на национальном отборе на Евровидение 2019 победила певица MARUV. Она должна представлять Украину на песенном конкурсе в Израиле в мае 2019 года.

Но после критики в ее адрес из-за того, что она ранее ездила выступать в Россию и имеет там запланированные концерты уже в апреле, в НОТУ заявили, что примут решение относительно представителя Украины на Евровидении в течение 48 часов.

Сегодня MARUV заявила, что на нее оказывают давление с целью заставить отказаться от участия в Евровидении. Также она заверила, что готова отказаться от выступлений в России.