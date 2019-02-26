Стратегии, тренды, инновации для улучшения бизнеса

21 февраля в отеле Ramada Encore Kyiv состоялась шестая ежегодная бизнес-конференция по управлению клиентским опытом - CUSTOMER EXPERIENCE MANAGEMENT, которая целиком и полностью посвящена стратегиям, трендам, инновациям и инструментам улучшения клиентского сервиса.

Организовывая конференцию CUSTOMER EXPERIENCE MANAGEMENT уже в шестой раз, компания KA Group придерживается той же цели: чтобы все больше компаний в стране осознали ценность и СТОИМОСТЬ доверия КЛИЕНТОВ и отличались выдающимся сервисом.

Таким образом более 250 участников перенимали опыт украинских топ-менеджеров, которые делились своим видением клиентского сервиса и его важности для успеха компании.

Вашему вниманию ключевые инсайты спикеров конференции

CUSTOMER EXPERIENCE MANAGEMENT 6 :

«Сотрудник, который хотя бы раз встречался с реальным клиентом, выслушал его историю, проникся потребностями клиента, вжился в роль, когда пересказывал историю коллегам, - он уже НЕ может игнорировать потребности клиента в своей работе», - Олег Косс, Со-Founder, Customer Experience Consultant, CX Design;

«В любой компании, которая работает с В2В слабое звено - это человеческий фактор и именно поэтому таким компаниям необходимо менять традиционное отношение к ошибке, как к вине за это, ошибки неизбежны и привлекать коллектив к устранению причин ошибок и улучшение бизнес процессов», - Ярослав Заблоцкий, д.м.н., профессор, практикующий врач, СЕО и Founder ТМ «КЛИНИКА ЗАБЛОЦКОГО» и инновационного проекта Dental Care Office;

«Очень важная роль в клиентском сервисе автомобильной отрасли лежит в поле персонального контакта. Так как customer journey в нашем бизнесе является долговременным, дилер становится почти другом для Клиента, и это то, что формирует ценность », - Ольга Якубовская, Customer Experience Manager Winner Imports Ukraine;

«Голос Клиента - инструмент выбора приоритетов. Слушайте голос Клиента - это главная ценность для бизнеса », - Юлия Штіпула, Head of Customer Experience ПАО ПУМБ;

«Новое восприятие покупателя «удобно»: физическая доступность, скорость удовлетворения потребности, ментальная близость, простота вашей коммуникации, формата, предложения, идеи», - Юрий Лищук, RS Director Nielsen Ukraine;

«Собирайте больше данных о клиентах, ценах, промо. Данные - это Ваше преимущество перед конкурентами! Инвестируйте в обучение сотрудников. Нейронные сети прежде всего должны работать в голове», - Сергей Кольчик, руководитель отдела аналитики и монетизации данных сети«Цитрус»;

«Как только вы перестаете быть «идеальным» для клиента, вам необходимо и нужно делать больше. Для того, чтобы рационально расходовать ресурс компании, пропишите начальные принципы и правила ведения вашего бизнеса», - говорит Максим Плахтий, предприниматель и основатель karabas.com

«Создавать невероятный клиентский опыт можно улыбкой кассира, диджитализация окупает сама себя только тогда, когда есть все основания ее внедрять: когда она закрывает точки боли клиента, когда прототип на клиенте, продукт протестирован и прошел несколько таких итераций», - Анна Зотова, Customer Experience Strategist Goodwine;

«Сила сервиса в его способности создавать эмоциональную связь на приложение к рациональному, - что влияет на экономический результат», - Анастасия Владичинская, Эксперт №1 по сервису в Украине, основатель Vladychynska Consulting, автор и преподаватель Первой в Украине Школы сервиса.

«Компании, которые осознают ценность и стоимость доверия клиентов, уже отличаются выдающимся сервисом и мировым признанием», - отмечает Марина Черненко, продюсер конференции.

KA Group - оператор бизнес-событий премиум класса, выражает глубокую благодарность спикерам, партнерам и участникам конференции Сustomer Experience Management 6.

До встречи на CUSTOMER EXPERIENCE MANAGEMENT 7! https://cem7.ticketforevent.com/