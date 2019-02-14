Настя Каменских наконец-то показала "Попу, как у Ким" (видео 16+)

В клипе есть целый ряд приглашенных звездных героев.

Украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, выпустила клип на песню "Попа, как у Ким".

Видеозапись певица опубликовала в своем YouTube-канале. В кадре Каменских устроила эротические танцы в разных откровенных образах - белом и черном.

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"Попа, как у Ким" — об идолах современности, женщинах-трендсеттерах, которые диктуют моду и восхищают миллионы. Современные девушки следуют их примеру и стремятся перенять яркие особенности каждой, но в погоне за красотой и попой как у Ким важно помнить, что ту же Ким или Бейонсе делают особенными не только ноги и формы, но, в первую очередь, любовь к себе. А тренды - такая непостоянная вещь, поэтому нужно смотреть на них с иронией", - говорится в описанию к клипу.

Кроме того, в клипе есть целый ряд приглашенных звездных героев — Потап, DJ Nana (Анастасия Кумейко), ZBSband (Богдан Буйлук и Владислав Онищенко), а также популярные блоггеры и народные любимцы из "Чоткий паца".

Потап и ребята из ZBSband изобразили собирательный образ типичных комментаторов в социальных сетях с их реакциями от растерянности до откровенного хейта.

Напомним, 13 февраля горячая Светлана Лобода выпустила клип на песню Instadrama. Получился мини-фильм об отношениях.