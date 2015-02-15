В Харьковской области произошел взрыв на железнодорожной подстанции.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Вита Дубовик.

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По ее словам, взрыв произошел сегодня около 3.00 на подстанции в Чугуевском районе. «Пострадавших нет, больших разрушений тоже», - сказала Вита Дубовик.

На месте работают эксперты, следственно-оперативная группа. Подробности выясняются.