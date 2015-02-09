Взрыв у офисного помещения в Харькове квалифицирован как покушение на теракт

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области. По данным прокуратуры, 9 февраля сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 15 и ст. 258 Уголовного кодекса ("покушение на преступление"; "террористический акт"). Проводится следствие.

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Согласно сообщению, прокуратурой с места события изъяты остатки взрывного устройства, тип которого будет установлен во время экспертизы.

В прокуратуре отмечают, что в результате преступления никто не пострадал, были повреждены дверь и лестница в цокольный этаж здания. Также сообщается, что в помещении, где произошел взрыв, проводились ремонтные работы для открытия кафе.

Как сообщал УНИАН, в Харькове 8 февраля около полуночи на улице Отакара Яроша, 18, прогремел взрыв. Пострадавших нет. В здании взрывом выбиты окна. На месте происшествия работают сотрудники прокуратуры, милиция, взрывотехники, оперативно-следственная группа.