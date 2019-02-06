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Приходила домой поздно: бабушка скандальной участницы "Танцев со звездами" рассекретила ее личную жизнь (фото)

11:14, 06 февраля 2019
Общество
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Поклонники Леси узнали, что ее родственники никогда не били будущую звезду / фото facebook.com/Леся Никитюк

Известная украинская телеведущая экс-участница "Танцев со звездами" Леся Никитюк приехала к родным в Хмельницкую область и наведалась в гости к своей бабушке, которая на Рождество отпраздновала 84-летие. В InstaStories она показала, как общается с пожилой родственницей на камеру, приоткрыв завесу тайны над личной жизнью.

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В частности, бабушка Леси Никитюк подтвердила, что она поздно приходила домой после дискотеки и не одна, а в сопровождение кавалеров, которых гонял дедушка. Особенно пожилой женщине запомнился один из женихов шоувумен – Василий. Он кричал о том, что не хочет уходить в армию, и на его громкие заявления сбежались все.

Леся предположила, что молодой человек мог отказаться отдавать долг родине из-за нее, а ее бабушка не отрицала этот факт.

Также поклонники Леси узнали, что ее родственники никогда не били будущую звезду и не наказывали ее.

бабушка Леси Никитюк рассекретила ее личную жизнь / Фото: Instagram

Как сообщал УНИАН, Леся Никитюк показала, как она развлекается на Мальдивах. Ведущая не устает постить новые снимки во всевозможных купальниках, снова порадовала подписчиков яркими фото.

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Теги: #ведущая