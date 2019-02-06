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Ани Лорак перестаралась с декольте (видео)

05:34, 06 февраля 2019
Общество
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Допис, поширений Ани Лорак (@anilorak)

Опальная украинская певица Ани Лорак показала подготовку к туру-2019 с шоу "Дива". 

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На опубликованных в Instagram кадрах артистка позирует в черном спортивном комбинезоне с открытой спиной и глубоким декольте, которое едва сдерживает грудь Ани Лорак.

"Фигура шикарная", "Идеальная", "Красивое тело", "Молодец, всегда в форме!", "Гибкая и красивая", "Ах, эта фигурка", - пишут в комментариях.

Ранее скандальная украинская певица Светлана Лобода взбудоражила сеть серией снимков с выступлений, на которых она предстает в откровенных нарядах.

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Теги: #Ани Лорак