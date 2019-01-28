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Любовницей Александра Цекало оказалась голливудская актриса (фото)

14:08, 28 января 2019
Общество
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Недавно Александр Цекало заявил о том, что развелся с женой Викторией Галушкой / Фото: Legion-media

Об этом сообщает издание "СтарХит".

Недавно Александр Цекало заявил о том, что развелся с женой Викторией Галушкой. Теперь он состоит в отношениях с Дариной Эрвин. Журналистам удалось узнать, что девушка играла в эпизодах в голливудских фильмах. Ее можно было увидеть в одной из серий «Идеального убийства». Эрвин также появилась в романтической комедии «Кое-что на день рождения» с Шэрон Стоун в главной роли. Некоторое время девушка работала в одном из театров Лос-Анджелеса, Theater 68, пока он не закрылся. Известно, что Дарина увлекается рисованием — она часто изображает на холстах обнаженных людей. 

Цекало состоит состоит в отношениях с Дариной Эрвин / Фото: Legion-media

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Фотограф Филипп Калмбач, который делал для девушки съемку, рассказал, что она давно живет в Лос-Анджелесе. «Я делал для Дарины портфолио в 2017-м. Знаю, что ее папа кореец, а мама русская. У нее также есть близкие родственники в Казахстане. Дарину в Корее считают очень красивой. Популярный в стране портал с удовольствием публиковал ее фото. Фамилию Эрвин она взяла, уже став взрослой. Какая фамилия у нее была раньше — не знаю», — говорил Филипп.

Цекало старше Дарины на 20 лет. 

По информации СМИ,  теперь уже бывшая жена Цекало Виктория Галушка переедет с детьми жить в Химки, где сейчас идет строительство. Сам же Александр останется в своем роскошном особняке на Рублево-Успенском шоссе. Дом продюсера оценивается чуть ли не в полмиллиарда рублей: в нем расположены десять спален, большая кухня, бассейн, сауна, детская зона и собственная резервная электростанция. Предположительно, именно там он будет жить с Дариной. 

Как сообщал УНИАН, ранее Цекало поймали на измене сестре Брежневой.

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Теги: #актриса#Александр Цекало