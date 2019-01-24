Татьянин день: история праздника, традиции, приметы

Татьянин день, который отмечается традиционно 25 января, чтит память о великомученице Татьяне, которая отдала свою жизнь за веру.

Ежегодно Татьянин день в Украине празднуют 25 января, также в этот день принято праздновать и день студента, ведь Татьяна в свое время была покровительницей студенчества.

День Татьяны 2019: история праздника

По преданиям, язычники подвергали юную римскую христианку Татьяну страшным пыткам, но на утро ее раны заживали. Язычники били девушку железными палками, бросили на арену к голодному льву, который не растерзал ее, а покорно лизал ноги, пытались сжечь, но на теле Татьяны не оставалось никаких следов пыток.

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После этого было принято решение убить ее с помощью усекновения мечом. День смерти мученицы 25 января (12 января по старому стилю) стал Татьяниным днем.

Мощи (десница) святой Татьяны находятся в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре.

Святая Татьяна – покровительница студентов и заступница всех девушек по имени Таня. Она помогает в учебе. У нее просят ясного ума и хорошей памяти.

25 января - Татьянин день: традиции праздника

В этот день принято ставить свечи в церкви за успехи в учебе. Девушки в этот день мастерили небольшие метелки из тряпочек и перьев.

Считалось, что если поставить такую метелочку в "бабий угол" дома приглянувшегося юноши, то парень точно на ней женится, а брак будет долгим и счастливым. Студенты же традиционно устраивали в этот день шумные гуляния.

Святая Татьяна является заступницей и покровительницей всех Татьян. 25 января все Татьяны отмечают свои именины. В церквях проходят богослужения в честь мученицы Тетьяны, ставят свечи за успехи в учебе. Этот день – прекрасная возможность поздравить всех Татьян и проявить знаки внимания.

По традиции, хозяйки в это день пекут хлеб и коврижки в форме солнышка - это делает весну немного ближе, а солнышко за окном - ярче и теплее. Каждый член семьи должен обязательно попробовать кусочек такого "солнышка".

Приметы на Татьянин день 2019

По поводу выпечки хлеба также существует примета, если хлеб хорошо поднимется, то у хозяев будет успешный и счастливый год.

На Татьянин день нужно приготовить вкусный обед и накормить всех членов семьи, даже тех, кого нет рядом, нужно оставить для них тарелку с едой на столе.

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В это день нельзя никому отказывать в просьбах, особенно, если просят еду.

На Татьянин день нужно найти самое высокое место в округе и загадать желание, глядя на солнышко, если оно будет искреннее и от всего сердца, то обязательно исполнится.

У наших предков в этот день существовала очень интересная традиция, несмотря на то, что уборка в этот день под запретом, принято было выбивать и чистить половики. Их потом выставляли у двора и по коврику парень мог увидеть, какая из девушки будет хозяйка и жена.

По традиции, девушки, которые присмотрели себе жениха, мастерили небольшие метелочки их перьев и лоскутков ткани и незаметно подкладывали в дом потенциального жениха. Считалось, что если удалось провернуть все это незаметно, то парень наверняка станет ее мужем и семейная жизнь сложится очень счастливо.

На Татьянин день нельзя ссориться и ругаться, особенно с близкими людьми, нужно постараться провести день в спокойствии и доброжелательном настроении.

В этот день нельзя убирать, стирать, заниматься физическим трудом или ремеслом.

Но накануне праздника нужно обязательно привести дом в порядок и убраться, так как беспорядок в праздник может навлечь на вас неприятности и проблемы.

Нельзя отказывать в этот день в помощи тем, кто просит. Наши предки считали, что отказав или проигнорировав просьбу, вы сами можете попасть в беду.

В народе считают, что девочка, родившаяся 25 января будет отличной хозяйкой и женой.

Если на Татьяну морозный и солнечный день - будет хороший урожайный год.

Если в этот день идет снег - лето будет дождливое и прохладное.

Татьянин день и День студента 2019

Дело в том, что именно на День Татьяны в 1755 году был основан Московский университет. Тогдашние власти посчитали, что раз имя "Татьяна" означает в переводе с греческого "учредительница, устроительница", то день ее памяти как нельзя лучше подходит для подобного начинания.

А со временем святая Татьяна и стала считаться покровительницей всех студентов. Официально же День студента 25 января стал праздноваться после указа Николая I.

Студенты этот день отмечают особенно шумно, по студенческой традиции, в день студента нельзя даже прикасаться к конспектам с лекциями.

Считается, что в это праздник на последней страничке зачетки нужно нарисовать домик с трубой, чем длиннее будет дым, тем легче и успешнее учеба в новом году.

Кроме того, Международный день студента отмечают 17 ноября. Ранее УНИАН рассказывал, почему День студента отмечается дважды и как его лучше отпраздновать.

Татьянин день 2019: видео