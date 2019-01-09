"Увижу свою бесконечную любовь": муж Лорак прилетел к ней в Майами (фото)
08:21, 09 января 2019Общество
936 0
Судя по фото, Ани Лорак общается с мужем лишь ради дочери.
Ни Лорак, ни ее муж не публикуют совместных фото / Instagram Ани Лорак
Муж опальной украинской певицы Ани Лорак прилетел к ней в Майами, чтобы увидеться с дочерью Софией.
Читайте такжеАлла Пугачева заявилась на празднование Рождества в дерзком мини (фото)
Об этом Мурат Налчаджиоглу сообщил в Instagram-stories. Отметим, артистка отдыхает в Майями с дочкой. Также, судя по ее фото, на побережье океана находятся и друзья Ани Лорак Лилия Подкопаева и Сергей Лазарев.
Ни певица, ни ее муж не делятся совместными снимками. На опубликованых Муратом фото из Майами он показывает, как проводит время с дочкой. Ани Лорак рядом с ними в кадрах не появлялась.
Ранее сообщалось, что Ани Лорак проводит каникулы в Майами в компании российского певца Сергея Лазарева.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter