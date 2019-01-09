"Увижу свою бесконечную любовь": муж Лорак прилетел к ней в Майами (фото)

Судя по фото, Ани Лорак общается с мужем лишь ради дочери.

Муж опальной украинской певицы Ани Лорак прилетел к ней в Майами, чтобы увидеться с дочерью Софией.

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Об этом Мурат Налчаджиоглу сообщил в Instagram-stories. Отметим, артистка отдыхает в Майями с дочкой. Также, судя по ее фото, на побережье океана находятся и друзья Ани Лорак Лилия Подкопаева и Сергей Лазарев.

Ни певица, ни ее муж не делятся совместными снимками. На опубликованых Муратом фото из Майами он показывает, как проводит время с дочкой. Ани Лорак рядом с ними в кадрах не появлялась.

Ранее сообщалось, что Ани Лорак проводит каникулы в Майами в компании российского певца Сергея Лазарева.