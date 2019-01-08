Экс-«виагра» получила серьезные ожоги (фото)

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Татьяна Котова получила сильные ожоги во время празднования Нового года.

Неприятным инцидентом обернулась встреча Нового года для популярной певицы Татьяны Котовой. Экс-солистка группы «ВИА Гра» решила провести праздник вместе с семьей, предусмотрительно купив несколько единиц пиротехники.

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В своем Инстаграме Котова отметила, что тщательно подошла к выбору — пошла в специализированный магазин и внимательно смотрела на срок годности товара. Но даже эти меры предосторожности не спасли ее, после того, как она подожгла бенгальские свечи.

Пиротехника загорелась молниеносно, сильно напугав звезду. Результатами ночного веселья блондинка решила поделиться на своей страничке в Инстаграме.

«Берегите себя и деток! Ну, а я думаю, вообще никогда не буду держать больше в руках подобные штуки. Теперь мои планы на Новый год изменились», — написала Котова.