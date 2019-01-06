"Очень эротично": Настя Каменских в сексуальном наряде завела сеть
18:50, 06 января 2019Общество
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Каменских позирует в открытом топе с кружевом, подчеркивающим грудь.
Каменских показала откровенные фото / фото instagram.com/kamenskux
Украинская певица Настя Каменских в откровенном наряде порадовала фанатов новым фото.
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На снимке в Instagram, Каменских позирует в открытом топе с кружевом, подчеркивающим грудь. Фанаты оценили стиль певицы.
"Сексуальная ты в ночи", "Какая горячая", "Кому ж так повезло то?", "Загадочно эротичная", - пишут в сети.
Ранее Настя Каменских в купальнике показала жаркие фото.
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