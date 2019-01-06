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"Очень эротично": Настя Каменских в сексуальном наряде завела сеть

18:50, 06 января 2019
Общество
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Каменских показала откровенные фото / фото instagram.com/kamenskux

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На снимке в Instagram, Каменских позирует в открытом топе с кружевом, подчеркивающим грудь. Фанаты оценили стиль певицы.

#sexynight

A post shared by NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) on

"Сексуальная ты в ночи", "Какая горячая", "Кому ж так повезло то?", "Загадочно эротичная", - пишут в сети.

Ранее Настя Каменских в купальнике показала жаркие фото.

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Теги: #Настя Каменских