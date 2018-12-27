цей матеріал доступний українською

Любимыми праздниками украинцев являются Рождество, Пасха и Новый год - опрос

16:36, 27 декабря 2018
Общество
37 0
Также украинцы любят праздновать Международный женский день / УНИАН

Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

«Социологическое исследование показало, что для подавляющей части населения ключевые официальные праздники важны. По рейтингу популярности праздника в первой тройке: Рождество Христово - 82,2%; Пасха - 81,7%; Новый год - 75,3%», - говорится в материалах.

Кроме того, почти 43% опрошенных считают важным празднование Международного женского дня, 37% - Троицы, 35% - Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне, 22% - Дня Независимости Украины и 14,4% - Дня защитника Украины.

Также почти 11% считают весомым празднование Дня международной солидарности трудящихся, а 8,2% - Дня Конституции.

Читайте такжеГороскоп на январь 2019: счастливчики и лузеры месяца

В КМИС отметили, что, по сравнению с предыдущими периодами, наиболее существенно возросла значимость празднования Дня Независимости, увеличилось значение таких праздников, как День защитника Украины и День Конституции. Несколько уменьшилась доля населения, для которой среди любимых праздников был Международный женский день.

*** КМИС с 26 октября по 4 ноября провел опрос общественного мнения. Опрос проводился в 110 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме Автономной Республики Крым, по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет. Методом интервью опрошено 2043 респондента.

Опрос в Луганской и Донецкой областях проводился только на подконтрольной украинской власти территории, выборка репрезентативна для населения Украины старше 18 лет.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и при дизайн-эффекте 1.5) не превышает: 3.3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Новый год#праздники