Любимыми праздниками украинцев являются Рождество, Пасха и Новый год - опрос

Возросла значимость празднования Дня Независимости, а также таких праздников, как День защитника Украины и День Конституции.

Самыми любимыми праздниками украинцев являются Рождество, Пасха и Новый год.

Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

«Социологическое исследование показало, что для подавляющей части населения ключевые официальные праздники важны. По рейтингу популярности праздника в первой тройке: Рождество Христово - 82,2%; Пасха - 81,7%; Новый год - 75,3%», - говорится в материалах.

Кроме того, почти 43% опрошенных считают важным празднование Международного женского дня, 37% - Троицы, 35% - Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне, 22% - Дня Независимости Украины и 14,4% - Дня защитника Украины.

Также почти 11% считают весомым празднование Дня международной солидарности трудящихся, а 8,2% - Дня Конституции.

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В КМИС отметили, что, по сравнению с предыдущими периодами, наиболее существенно возросла значимость празднования Дня Независимости, увеличилось значение таких праздников, как День защитника Украины и День Конституции. Несколько уменьшилась доля населения, для которой среди любимых праздников был Международный женский день.

*** КМИС с 26 октября по 4 ноября провел опрос общественного мнения. Опрос проводился в 110 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме Автономной Республики Крым, по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет. Методом интервью опрошено 2043 респондента.

Опрос в Луганской и Донецкой областях проводился только на подконтрольной украинской власти территории, выборка репрезентативна для населения Украины старше 18 лет.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и при дизайн-эффекте 1.5) не превышает: 3.3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.