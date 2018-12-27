Макаревич взбесился из-за звонков журналистов после заявления Лолиты о Крыме (видео)

Макаревич предложил обратиться к психиатру журналистам, которые хотят узнать его мнение по поводу слов Лолиты про Крым.

Известный музыкант, лидер "Машины времени" Андрей Макаревич отреагировал на слова певицы Лолиты Милявской о том, что Крым — Украина.

Свою позицию он выразил на странице в Facebook. Макаревич пожаловался на "атаку" журналистов после обнародования интервью Лолиты.

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"Утром разбудил звонок. "Андрей Вадимович, это информационное агентство такое-то. Тут Лолита сказала про Крым. Можете прокомментировать?" Честно отвечаю - не могу, потому что во-первых не слышал, во-вторых мне совершенно неинтересно что там Лолита сказала про Крым", - рассказал музыкант.

"Через минуту - звонок: "Андрей Вадимович, это радио "Косомольская правда". Тут вот Лолита..." На четвёртом звонке я почувствовал, что кто-то сошёл с ума - или я или мальчики и девочки, которые думают, что делают новости. Ребята! Если вы правда полагаете, что сегодня мнение Лолиты по поводу Крыма - главная новость человечества и больше говорить не о чем - срочно к психиатру", - добавил Макаревич.

Ранее Лолита Милявская в интервью "Крючок TV" заявила, что Крым - Украина. "Я — гражданка России. Я въехала по своему паспорту на ту территорию, которую Россия сейчас считает своей. Для меня Крым — это по-прежнему Украина, в душе", - сказала она.