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40-летняя нардеп от БПП родила сына

12:56, 23 декабря 2018
Общество
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Мария Ионова является заместителем председателя Комитета Верховной Рады по вопросам евроинтеграции / фото: УНИАН

Об этом сообщил у себя на странице в Facebook муж Марии Мирон Василик. 

"Нас уже четверо! Now we are four. Welcome Oleksandr", - написал он.

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Отметим, что у Марии и Мирона уже есть 11-летняя дочь София. 

Мария Ионова является заместителем председателя Комитета Верховной Рады по вопросам евроинтеграции, а также первым заместителем председателя украинской части Комитета ассоциации и заместителем члена Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Как сообщал УНИАН, Порошенко с женой заметили в элитном киевском ресторане.

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Теги: #нардеп#БПП