40-летняя нардеп от БПП родила сына
12:56, 23 декабря 2018Общество
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У депутата Марии Ионовой уже есть 11-летняя дочь София.
Мария Ионова является заместителем председателя Комитета Верховной Рады по вопросам евроинтеграции / фото: УНИАН
40-летняя Мария Ионова, народный депутат от БПП, стала мамой во второй раз. Она родила мальчика, которого назвали Александром.
Об этом сообщил у себя на странице в Facebook муж Марии Мирон Василик.
"Нас уже четверо! Now we are four. Welcome Oleksandr", - написал он.
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Отметим, что у Марии и Мирона уже есть 11-летняя дочь София.
Мария Ионова является заместителем председателя Комитета Верховной Рады по вопросам евроинтеграции, а также первым заместителем председателя украинской части Комитета ассоциации и заместителем члена Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.
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