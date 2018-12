40-летняя нардеп от БПП родила сына

У депутата Марии Ионовой уже есть 11-летняя дочь София.

40-летняя Мария Ионова, народный депутат от БПП, стала мамой во второй раз. Она родила мальчика, которого назвали Александром.

Об этом сообщил у себя на странице в Facebook муж Марии Мирон Василик.

"Нас уже четверо! Now we are four. Welcome Oleksandr", - написал он.

Отметим, что у Марии и Мирона уже есть 11-летняя дочь София.

Мария Ионова является заместителем председателя Комитета Верховной Рады по вопросам евроинтеграции, а также первым заместителем председателя украинской части Комитета ассоциации и заместителем члена Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

