Порошенко с женой заметили в элитном киевском ресторане - отмечали день рождения Луценко (фото, видео)

Ресторан Catch Seafood Restaurant считается одним из самых дорогих в Киеве.

В субботу вечером, 22 декабря, президента Украины Петра Порошенко, вместе с женой Мариной заметили в элитном киевском заведении Catch Seafood Restaurant.

Об этом журналистка Ярослава Коба написала в своем Facebook, опубликовав соответствующие фото.

Читайте такжеЛуценко на корпоративе БПП рассказал анекдот про Боинг - СМИ"Хоть бы постеснялись, во время военного положения... Только что Порошенко приехал с Мариной в элитный ресторан Catch Seafood Restaurant, реально много охраны, думаю часа через 2, пойдут по традиции в супермаркет или "пузату хату" и будут приставать к людям, чтобы сделать фотку, народный президент", - написала журналистка.

В то же время, "Стране" стало известно, что визит главы государства состоялся не просто так, а по случаю. В элитном ресторане генпрокурор Украины Юрий Луценко праздновал свой день рождения (правда, он у него был еще 14 декабря). К нему-то и заглянул на огонек глава государства.

Отметим, что данный ресторан считается одним из самых дорогих в Киеве. Например, малое фирменное плато из морепродуктов стоит 2 690 гривен, а большое - 4 980. Тартар из лосося и тунца подается за 1 250 гривен.

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Как сообщал УНИАН, ранее восстановленного на посту главы ГФС Насирова заметили в роскошном ресторане в Киеве.