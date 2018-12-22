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В чем встречать 2019 год: какие цвета принесут удачу в год Свиньи

09:00, 22 декабря 2018
Общество
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Иллюстрация REUTERS

Народная мудрость гласит: "как Новый год встретишь, так его и проведешь". Помня об этом, большинство людей тщательно готовится к выбору наряда, блюд и, самое главное, компании, с которой предстоит встречать этот замечательный праздник. Даже те люди, которые не верят в приметы, именно перед Новым годом или Рождеством начинают интересоваться, какой костюм лучше подобрать или чем украсить дом. УНИАН расскажет, в одежде каких цветов лучше встретить Новый год и как привлечь в свой дом удачу на весь 2019 год.

В каких цветах встречать год Свиньи

2019 год пройдет под знаком Желтой Земляной Свиньи, поэтому предпочтение в одежде лучше отдать всем оттенкам золотого, песочного, лимонного, горчицы, канареечного и оранжевого. Свинке также придется по душе коричневый, зеленый и пепельный, одним словом, все натуральные природные цвета земли и их оттенки. 

Нейтральные цвета – белый, кремовый, молочный тоже подходят. При этом следует помнить, что цвет одежды для новогодней ночи, должен быть не очень ярким, а скорее мягким, приглушенным, пастельным.

Что можно и нельзя готовить в год Свиньи

Стоит отдать предпочтение салатам без содержания свинины / hellokitchen.ru

Так как 2019 год пройдет под символом Свиньи, то лучше не готовить никаких блюд со свиным мясом, из свинины, символу года это не понравится.  

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Особенно не рекомендовано готовить мясо свинины целиком (мясо в духовке, шашлыки, отбивные, мясо под шубой) или из свиного фарша (котлеты, тефтели, манты). Не желательно вообще употреблять свиное мясо на новогоднем столе (в составе колбасы, ветчины, окороков, копченостей). Даже в составе салата не желательно использовать ингредиенты с использованием свиного мяса и колбасы.

Свинка - животное с растительными предпочтениями в пище, поэтому для встречи Нового года стоит подумать о вегетарианских блюдах. Салаты, гарниры, закуски - все это можно пригтовить в год Свиньи с предпочтением растительных продуктов.

Новогодние приметы

На Новый год нельзя  отдавать деньги, иначе весь год отдавать придётся.

Если в Новый год что-либо случается с человеком, то будет случаться и целый год.

Если в этот день кто-то чихает, то это к благополучию - весь год будет счастливым.

Если на Новый год надеть что-нибудь новое, то год будет удачным. В новогоднюю ночь с обновкой - целый год ходить в обновках.

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Последняя рюмка в канун Нового Года принесет удачу тому, кто её выпьет.

У кого в Новый год будет пусто в кармане, тот весь год проведет в нужде.

На новогоднем столе должны быть в изобилии еда и напитки, тогда весь год в семье будет достаток.

Перед Новым годом нельзя выносить сор из избы, иначе целый год не будет домашнего благополучия. Если первый день в году веселый, то весь год будет таким.

Если в первый день Нового года торговец отдаст товар первому встречному покупателю очень дёшево, то весь год будет удачная торговля.

Если с утра в день Нового года первым в дом войдет мужчина, это принесет счастье.

В новогоднюю ночь нельзя ссориться, ругаться, плакать или рано ложиться спать, так как существует примета: как встретишь Новый год, так его и проведешь.

Напомним, УНИАН рассказал, как украсить дом к Новому году.

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Теги: #Новый год#праздники