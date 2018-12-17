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Изменяет Тиллю?: Лобода шокировала фанатов тизером клипа (видео)

18:57, 17 декабря 2018
Общество
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Вышел тизер клипа Instadrama Светланы Лободы / Скриншот

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На опубликованном в Instagram артистки видео есть весьма откровенные сцены, где Лобода, превратившись в жгучую брюнетку, целуется с неизвестным мужчиной.

В тизере клипа объектом обожания "суперзвезды" стал вовсе не солист группы Rammstein Тилль Линдеманн, с которым певице приписывают роман.

#instadrama💔 #TEASER #video

Допис, поширений LOBODA (@lobodaofficial)

Скриншот
Скриншот

Напомним, что солиста Rammstein называют возлюбленным Светланы Лободы. Именно немецкого музыканта считают отцом младшей дочери певицы, которая появилась на свет в мае 2018 года в одном из лучших роддомов Лос-Анджелеса. Сама исполнительница не афиширует отношения с отцом Тильды, скрывая от фанатов его имя. Однако после того, как Линдеманн забрал Лободу из больницы, сомнений у поклонников не осталось.

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Теги: #видео#фото#клип#Светлана Лобода