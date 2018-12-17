Изменяет Тиллю?: Лобода шокировала фанатов тизером клипа (видео)

Светлане Лободе приписывают роман с солистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном. Но певица целовалась на съемках клипа с другим мужчиной.

В сети появился тизер клипа опальной украинской певицы Светланы Лободы на песню Instadrama.

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На опубликованном в Instagram артистки видео есть весьма откровенные сцены, где Лобода, превратившись в жгучую брюнетку, целуется с неизвестным мужчиной.

В тизере клипа объектом обожания "суперзвезды" стал вовсе не солист группы Rammstein Тилль Линдеманн, с которым певице приписывают роман.

Напомним, что солиста Rammstein называют возлюбленным Светланы Лободы. Именно немецкого музыканта считают отцом младшей дочери певицы, которая появилась на свет в мае 2018 года в одном из лучших роддомов Лос-Анджелеса. Сама исполнительница не афиширует отношения с отцом Тильды, скрывая от фанатов его имя. Однако после того, как Линдеманн забрал Лободу из больницы, сомнений у поклонников не осталось.