Алла Пугачева поделилась архивным семейным фото

Пугачева поделилась снимком своих предков.

Известная советская и российская певица Алла Пугачева опубликовала фотографию своих бабушки и дедушки.

На своей странице в Instagram Примадонна российской эстрады выложила архивный снимок и написала, что обожает старые фото.

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"Моя бабушка Александра Кондратьевна Одегова, в девичестве Бухарина, и дед Архип Одегов. Деда не помню, рано умер, а бабушка - это ангел моей жизни. Я выросла на ее руках и под ее "приглядом". Спасибо ей. Царство небесное вам", - написала артистка.

Много подписчиков тут же начали писать, что на бабушку Пугачевой похожа ее младшая дочь Елизавета: "Лиза на Аллу, конечно, очень похожа, но ещё больше — на прабабушку", "Губы и глаза — один в один", "Доченька ваша так похожа на Александру, с ума сойти".

Ранее российский продюсер Андрей Разин опубликовал раритетную фотографию Аллы Пугачевой с ее первым мужем.