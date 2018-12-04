София Ротару объявила бойкот выступлениям в России

Ротару в 2018 году не будет сниматься ни в "Песне года", ни в "Золотом граммофоне"

Легендарная певица София Ротару, которая недавно напугала поклонников своим состоянием здоровья, отменила свое выступление на "Песни года" в России.

Артистка впервые не посетила премию, на которой присутствовало 43 раза, об этом говорится в "Завтраке с 1+1".

Также информацию подтвердил сын Софии Михайловны Руслан Евдокименко, который в личном сообщении Руслану Сеничкину отметил, что Ротару впервые не посетила "Песню года".

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Концертный директор народной артистки Игорь Курилев сообщил, что отказ певицы от гастролей в России связан с резким обострением российско-украинских отношений и военным положением в Украине.

"Ну как почему? Во-первых, здоровье. Во-вторых, вы же знаете, какие события происходят между Украиной и Россией. Границы закрыты, военное положение", - приводит слова Курилева ФАН.

Как отметил представитель певицы, Ротару в 2018 году не будет сниматься ни в "Песне года", ни в "Золотом граммофоне". Кроме того, певица отказалась выступать на корпоративах в России.

Как сообщалось ранее, россиянам не понравилось то, что певица София Ротару из-за введения в Украине военного положения отказалась ехать на концерт "Песня года" в Москву.