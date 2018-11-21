"Такого вы еще точно не видели": Лорак не узнали в латексном наряде (фото)

Ани Лорак в роскошном наряде анонсировала клип на песню об измене - "Сон".

Опальная украинская певица Ани Лорак восхитила поклонников новым фото со съемок клипа на песню "Сон".

На своей странице в Instagram она опубликовала снимок, на котором появляется в светлом латексном наряде, обнажающем одну ногу. Также на фото видно, что Лорак обула нюдовые туфли на шпильке.

"Хотите разгадать сон? Скоро клип "Я видела сон", - заинтриговала певица фанов.

"Богиня", "Роскошно", "Красотка", "Шикарная!", "Какой обрааааз! Вауууу!", "Невероятный образ", "Такого мы еще точно не видели", "Вот это образ", "Вы очень красивая", "Нога нереальная космическая", "Ножки - огонь!", "Зачётные ножки", - пишут в комментариях.

"Ну, и наряд", "Латекс за Кароль повторяете, что ли. Пора бы уже новый лук", "Вы тут сами на себя не похожи!", "Не узнал сначала даже!", "Не узнать! Совсем другая", - нашлись и недоброжелатели в сети.

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Напомним, ранее Лорак презентовала песню "Сон". В ее новой композиции есть слова: "Я видела сон, в котором она целует тебя". Слушатели уже уловили в ней подтекст.

Ранее сообщалось, что мужа Ани Лорак — турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, заметили в компании молодой брюнетки в одном из караоке-баров Киева, он обнимал девушку, что-то шептал ей на ухо, гладил внутреннюю сторону ее бедра. Журналисты уже узнали имя "подруги" предпринимателя. Позже появилась информация, что певица разводится с супругом.