Под фото Лорак из Киева разгорелись жаркие споры в Instagram

Украинские поклонники певицы ее приезду весьма обрадовались, однако и хейтеров артистки, которые советуют ей уезжать из Украины в сети нашлось немало.

Опальная украинская певица Ани Лорак, которая уже долгое время живет и работает в России и недавно ездила по ней с гастрольным туром, приехала в Киев. Украинские поклонники певицы этому весьма обрадовались, однако и хейтеров артистки, которые советуют ей уезжать из Украины в сети нашлось немало.

Так, под свежим фото Лорак в Instagram, где в геолокации обозначен Киев, разгорелись жаркие споры. Некоторые комментаторы обрадовались приезду певицы и похвалили ее внешний вид.

"Лучшая, идите только вперёд!!!! Приезжайте в Харьков, моя мечта вас увидеть, я вас очень люблю", "Нереальная", "Вау, нереально!, "Великая!!! Фото огонь!!! Вы невероятно красивая! Вы самая лучшая! Вы самая любимая!", "Наша дива, восточная красавица", – прокомментировали снимок поклонники артистки.

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Однако хейтерам артистки ее приезд в Украину совсем не понравился и они раскритиковали внешний вид Лорак и посоветовали ей уезжать.

"В Украину не надо. Пусть в Турцию едет, в гарем. Там она будет в тренде. Поющие трусы (сорри, поющие купальники - украшение гарема!), "У нее... уже крыша едет! На свои короткие копыта - напяливает комбинезоны! Жесть, как отстойно смотрятся на ней!", "Забирайте эту лохудру к себе и поскорее!", "Такие у Лорак короткие ноги! Пипец!", - написали в комментариях.

Как сообщал УНИАН, любительница России Ани Лорак приехала в Киев. Лорак приехала в КИев на съемки для телеканала "Интер".