Оружие "русского мира": писательница Ницой призвала запретить в Украине мультфильм "Маша и Медведь"

Ранее европейские критики обнаружили в популярном российском мультсериале "Маша и Медведь" элементы кремлевской пропаганды.

Заявление британцев о пропагандистском влиянии российского мультфильма "Маша и Медведь" — полнейшая правда. С помощью этого мультика РФ пытается создать себе образ "пушистой", дружеской и доброжелательной страны, которой на самом деле не является.

Такое мнение выразила известная украинская писательница Лариса Ницой, передает «Обозреватель». Она подчеркнула, что подобные медиа-продукты являются стратегическим оружием "русского мира".

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"Меня раздражает в этой ситуации поведение Украины. Мы до сих пор ведем себя как незрелый закомплексованный подросток в коротких штанишках, который боится высказать собственное мнение. Мы начали это обсуждать после того, как заговорил кто-то "старший". Украина первой должна была заявить о том, что этот продукт является недопустимым в любом случае в условиях войны", — возмутилась Ницой.

Писательница уверена, что если бы в годы УНР в 1918 году уже существовала мультипликация, то уже тогда бы российские мультфильмы были запрещены.

"Однако во времена оккупации нас еще больше пришили к России, еще больше заразили "русским миром", отстреляли и уничтожили всех тех, кто мог говорить вслух. И сегодня этот "русский мир" пришел, в нас стреляет, а мы своим деткам в голову вкладываем их продукт. Мы не должны во время войны ничего брать у России, тем более не должны брать продукцию для детей", — подчеркнула писательница.

"Слава Богу, хоть Британия это озвучила! А Украина на государственном уровне этого не заявила. Между собой педагоги давно обсуждают этот мультик и говорят, что нельзя его украинским детям показывать. Но какого-то официального заявления, чтобы это официально прошло в СМИ — такого не было", — подытожила она.

Ранее европейские критики обнаружили в популярном российском мультсериале "Маша и Медведь" элементы кремлевской пропаганды.