"Вас оплюют и обзовут": Ницой прокомментировала скандал на украинском канале из-за русского языка (видео)
Скандальная украинская писательница Лариса Ницой возмущена произошедшей на телеканале NewsOne ситуацией, когда ведущая отказалась переходить на украинский язык.
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Об инциденте писательница написала в Facebook, опубликовав также краткое содержание диалога с телеведущей.
"Будьте вежливы, украинцы. Молчите совсем. Потому что попросить перейти на украинский язык - это несусветное хамство с вашей стороны, поэтому не обижайтесь, что вас оплюют и обзовут. Сами нарвались. Ага, и зарубите себе на носу, выражение "государственный язык" — это всего лишь набор кириллических знаков в Конституции, которые в переводе на разговорный язык означают "пустой звук", - отметила Ницой.
Напомним, детская писательница Лариса Ницой со скандалом покинула студию телеканала NewsOne. Она была недовольна тем, что ведущая программы "Большой вторник" Диана Панченко отказалась переходить на украинский язык.