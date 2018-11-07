"Очень смело": брюнетка Дорофеева покорила фанатов дерзким образом (фото)

Фото набрало более 80 тысяч лайков.

Солистка украинской поп-группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева порадовала фанатов новым фото в дерзком образе.

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На опубликованом в Instagram снимке певица позирует в свитшоте с принтом обложки первого альбома рок-группы Nirvana, куртке из коллаборации Moschino и H&M, короткой красной клетчатой юбке, плотных черных колготках и белых кроссовках. Дополняют образ очки в стиле 90-х годов.

Подписчики в комментариях бурно отреагировали на такой образ Дорофеевой.

"Шикарно как всегда! Очень смело белые носки на чёрные колготки- но в целом выглядит супер стильно!", "Божественная", "Стильная", "Красотка", "Крутой прикид", Очень обаятельно", "Образ - просто нереальный", - восхищаются подписчики.

Однако нашлись и те, кто не оценил "стритстайл" Дорофеевой.

"Я лично не видел, чтобы так ходили на улице", "На любителя, конечно. Как по мне - бомж стайл", "Ужас", - пишут в комментариях.

Тем не менее, фото набрало более 80 тысяч лайков.

Как сообщал УНИАН, Дорофеева на Хэллоуин предстала в образе египетской царицы Клеопатры. Подписчики отметили, что в таком образе Надя похожа на украинскую певицу Светлану Лободу.