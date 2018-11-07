Звезда "Танцев со звездами" показала, как выглядела до пластики (фото)

Солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская решила рассказать, как она достигла своего идеала красоты.

Украинская певица, бывшая участница проекта "Танцы со звездами" Слава Каминская обнародовала фотоколлажи, на которых можно увидеть, как она выглядела в 21 год и сейчас.

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По словам Славы, она изменила образ жизни, перестала рисовать и выщипывать брови и даже красить волосы. Однако, как выяснилось из комментариев, чуда не произошло, ведь достичь идеала красоты также помогла пластическая хирургия и косметология.

Отвечая на вопросы фанатов, Каминская отметила, что она делала ринопластику и колола ботокс.

Как сообщал УНИАН, Слава Каминская, которая недавно продемонстрировала шикарную растяжку, получила серьезную травму во время репетиции первого номера танцевального шоу "Танцы со звездами" и покинула проект.