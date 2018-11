Звезда "Танцев со звездами" показала, как выглядела до пластики (фото)

В зеркале обычно не замечаешь изменений, но мне прислали этот коллаж и я поняла, что все делаю правильно😂 Не надо боятся времени, в моем случае, например, оно идет на пользу. Появляются мозги, обретается мудрость и ты понимаешь, что пережженные почти красные волосы еще никого не делали (😂 собственно, как и брови-ниточки или стрелки толщиной в палец!)) Любите себя, ухаживайте за собой, изменится может каждая! Вы даже не представляете, как ваше лицо может элементарно поменять форма бровей😱 Не надо покупать очередные джинсы, мода меняется, лучше купите. для волос, к примеру. Инвестируйте в себя, это окупается в 99% случаев😏

Shared A post by Babaslavka (@babaslavka) on Nov 7, 2018 at 2:43am PST