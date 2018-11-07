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Звезда "Танцев со звездами" показала, как выглядела до пластики (фото)

15:26, 07 ноября 2018
Общество
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Каминская отметила, что она делала ринопластику и колола ботокс / Фото: "Единственная"

Украинская певица, бывшая участница проекта "Танцы со звездами" Слава Каминская обнародовала фотоколлажи, на которых можно увидеть, как она выглядела в 21 год и сейчас.

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По словам Славы, она изменила образ жизни, перестала рисовать и выщипывать брови и даже красить волосы. Однако, как выяснилось из комментариев, чуда не произошло, ведь достичь идеала красоты также помогла пластическая хирургия и косметология.

Отвечая на вопросы фанатов, Каминская отметила, что она делала ринопластику и колола ботокс.

Как сообщал УНИАН, Слава Каминская, которая недавно продемонстрировала шикарную растяжку, получила серьезную травму во время репетиции первого номера танцевального шоу "Танцы со звездами" и покинула проект.

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Теги: #танцы со звездами#НеАнгелы Вика Слава