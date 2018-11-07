Звезда "Танцев со звездами" показала, как выглядела до пластики (фото)
Украинская певица, бывшая участница проекта "Танцы со звездами" Слава Каминская обнародовала фотоколлажи, на которых можно увидеть, как она выглядела в 21 год и сейчас.
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По словам Славы, она изменила образ жизни, перестала рисовать и выщипывать брови и даже красить волосы. Однако, как выяснилось из комментариев, чуда не произошло, ведь достичь идеала красоты также помогла пластическая хирургия и косметология.
Отвечая на вопросы фанатов, Каминская отметила, что она делала ринопластику и колола ботокс.
В зеркале обычно не замечаешь изменений, но мне прислали этот коллаж и я поняла, что все делаю правильно😂 Не надо боятся времени, в моем случае, например, оно идет на пользу. Появляются мозги, обретается мудрость и ты понимаешь, что пережженные почти красные волосы еще никого не делали (😂 собственно, как и брови-ниточки или стрелки толщиной в палец!)) Любите себя, ухаживайте за собой, изменится может каждая! Вы даже не представляете, как ваше лицо может элементарно поменять форма бровей😱 Не надо покупать очередные джинсы, мода меняется, лучше купите. для волос, к примеру. Инвестируйте в себя, это окупается в 99% случаев😏
Как сообщал УНИАН, Слава Каминская, которая недавно продемонстрировала шикарную растяжку, получила серьезную травму во время репетиции первого номера танцевального шоу "Танцы со звездами" и покинула проект.