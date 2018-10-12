Настя Каменских выпустила откровенный клип (видео)

Клип Каменских получил уже много дизлайков в YouTube.

Популярная украинская артистка Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, презентовала клип на песню LOMALA.

Видео появилось на YouTube-канале исполнительницы. В клипе Каменских предстает в трех ярких сексуальных образах.

Первый образ - блондинка с длинными кудрявыми волосами в корсете, велосипедках, с завязанной поверх них юбкой и на шпильках:

Второй - в откровенном золотистом костюме. Здесь уже Каменских брюнетка с собранными густыми волосами:

Третий образ певицы - в голубом боди с рукавами и африканскими косичками:

Ранее известная украинская певица Настя Каменских поделилась новым фото в купальнике.