Настя Каменских выпустила откровенный клип (видео)
10:39, 12 октября 2018Общество
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Клип Каменских получил уже много дизлайков в YouTube.
Популярная украинская артистка Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, презентовала клип на песню LOMALA.
Видео появилось на YouTube-канале исполнительницы. В клипе Каменских предстает в трех ярких сексуальных образах.
Первый образ - блондинка с длинными кудрявыми волосами в корсете, велосипедках, с завязанной поверх них юбкой и на шпильках:
Второй - в откровенном золотистом костюме. Здесь уже Каменских брюнетка с собранными густыми волосами:
Третий образ певицы - в голубом боди с рукавами и африканскими косичками:
Ранее известная украинская певица Настя Каменских поделилась новым фото в купальнике.
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