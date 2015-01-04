В Одесской области из снежного заноса вытащили автобус из Болгарии с 60 туристами

Как сообщили УНИАН в отделе связей со СМИ и работы с общественностью Главного управления ГСЧС в Одесской области, 4 января в 1.20 в службу спасения «101» города Рени поступило сообщение о том, что на улице Болградской в снежный занос попал туристический автобус марки «Сетра». Автобус следовал из города Варна (Болгария) в Одессу.

«Спасатели с помощью буксировочного троса, блочного устройства путем буксировки из снежного заноса на проезжую часть дороги транспортировали автобус, в котором находились 60 пассажиров, в том числе - 5 детей. Все - граждане Украины», - сообщили в отделе.

Всего с начала снежных заносов совместными усилиями ГСЧС, Службы автомобильных дорог, военными изъято из снежных заносов 1,371 тыс. ед. техники (97 автобусов, 295 грузовых автомобилей, 963 легковых автомобилей, 13 карет скорой медицинской помощи), оказана помощь 4927 людям (из них 592 ребенка).

Читайте такжеВ Одесской области часть дорог очистили от снега, движение транспорта восстановленоПо состоянию на 6.00 4 января на автомобильных дорогах Одесской области движение легкового транспорта восстановлено, грузового - ограничено на автодороге Одесса-Рени: Рени – пункт пропуска Чишмикой (расчищена 1 полоса - 8 км), на автодороге Рени - Измаил между селами Орловка и Новосельское (1 полоса - 12 км), Рени - Долинское (1 полоса - 7 км), на автодороге Долинское - Лиманское (1 полоса - 7 км). Также на автодороге Одесса - Кучурган: между селами Кучурган и Васильевка (расчищена 1 полоса - 23 км).

По информации ПАО «Одессаоблэнерго», электроснабжение восстановлено во всех населенных пунктах области.

Как сообщал УНИАН, с 25 декабря в Одессе и Одесской области было объявлено штормовое предупреждение. 27-29 декабря в регионе шли сильные снегопад, метели.

Одесса оказалась практически парализованной – из-за снежных заносов прекратили движение все виды транспорта, аэропорт и ж/д вокзал работали со значительными перебоями, в магазины не завозился хлеб, не вывозились бытовые отходы.