В Киеве закрывают кинотеатр «Кинопанорама»

Накануне в кинотеатре перенесли запланированные на октябрь события. Также на сайте недоступно расписание сеансов после 30 сентября.

С 1 октября кинотеатр «Кинопанорама» прекращает свою работу. В честь закрытия здесь устраивают прощальную вечеринку «Последний сеанс».

Прощальная вечеринка состоится 30 сентября в 18:00. В кинотеатре покажут хроники «Кинопанорамы» и фильм Юрия Шилова «Панорама».

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«Если бы завтра был последний день твоей жизни, чем бы ты занялся? Мы будем радоваться! Потому что в нашем запасе есть еще целый день. Будем смотреть хронику кинотеатра, делиться воспоминаниями и пить вино. На экране вас ждет много неожиданных сюрпризов, а на сцене много интересных людей, которые делали в «Кинопанорама» свои проекты», – комментируют организаторы.

Стоимость билетов 30 гривен. Накануне в кинотеатре перенесли запланированные на октябрь события. Также на сайте недоступно расписание сеансов после 30 сентября.