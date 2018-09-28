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''Братья убивают друг друга'': секс-символ украинской сцены высказался о войне с Россией (видео)

12:48, 28 сентября 2018
Общество
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Популярный украинский певец Олег Винник заявил, что на Донбассе убивают друг друга "два очень близких народа, братья".

Об этом он рассказал в студии Матвея Ганапольского на телеканале "Прямой". Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

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"Я не хочу ни о ком ничего говорить: есть война, нет войны, официально, неофициально - люди все об этом знают. Но я знаю, что два очень близких народа, братья, убивают друг друга. Как я могу относиться к этому? Это большое горе", - отметил Винник.

Также артист ответил на вопрос о предложениях гастролировать в России. 

"Я говорю: "Нет". Потому что идет война, потому что страдают и гибнут люди. Я не ступлю туда ногой", — подчеркнул певец.

Ранее Олег Винник спел дуэтом с Потапом, песня станет саундтреком к новому комедийному фильму "Скажене весілля". 

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Теги: #Россия#Олег Винник