''Братья убивают друг друга'': секс-символ украинской сцены высказался о войне с Россией (видео)

По словам Винника, его зовут выступать в РФ, но он отвечает отказом.

Популярный украинский певец Олег Винник заявил, что на Донбассе убивают друг друга "два очень близких народа, братья".

Об этом он рассказал в студии Матвея Ганапольского на телеканале "Прямой". Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

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"Я не хочу ни о ком ничего говорить: есть война, нет войны, официально, неофициально - люди все об этом знают. Но я знаю, что два очень близких народа, братья, убивают друг друга. Как я могу относиться к этому? Это большое горе", - отметил Винник.

Также артист ответил на вопрос о предложениях гастролировать в России.

"Я говорю: "Нет". Потому что идет война, потому что страдают и гибнут люди. Я не ступлю туда ногой", — подчеркнул певец.

Ранее Олег Винник спел дуэтом с Потапом, песня станет саундтреком к новому комедийному фильму "Скажене весілля".